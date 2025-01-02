التربية والتعليم في 2024.. رحيل رضا حجازي عن الوزارة الأبرز.. هيكلة نظام الثانوية العامة.. حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية.. وعودة امتحانات 3 ابتدائي

شهد عام 2024 الكثير من الأحداث والقضايا الساخنة والكثير من الملفات الهامة التي حدثت خلال هذا العام الدراسي، وكان أبرزها ملف سد عجز المعلمين والتغلب على كثافة الفصول والمناهج الدراسية، وتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة بالإضافة إلى التعديل الوزاري الذي أدي إلى رحيل الدكتور رضا حجازي، وتعيين محمد عبد اللطيف خلفًا له.

وترصد "فيتو" خلال السطور التالية أبرز الملفات والقضايا التي حدثت خلال عام 2024 وأبرز القرارات الخاصة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رحيل رضا حجازي عن وزارة التربية والتعليم



البداية مع الحدث الأهم والأبرز وهو رحيل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، عن الوزارة بعد التعديل الوزاري الذي أجرى في يوليو الماضي، ووافق عليه مجلس النواب، وتولي محمد عبد اللطيف، الوزارة خلفا له.

وفور رحيل الدكتور رضا حجازي، عن وزارة التربية والتعليم تصدر محركات البحث المختلفة، خاصة أن مصدر بوزارة التربية والتعليم أكد أن الدكتور رضا حجازي لم يكن يعلم برحيله عن المنصب.

‬قانون‭ ‬رخصة‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة



ومن‭ ‬أهم‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬صدرت ‬مع بداية عام 2024 هو‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬رخصة‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬لأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬لمحاربة‭ ‬الدخلاء‭ ‬على‭ ‬مهنة‭ ‬التدريس‭ ‬وغير‭ ‬المتخصصين،‭ ‬وهذا‭ ‬يسمح‭ ‬بإبعاد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الدخلاء‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬ينقلون‭ ‬معلومات‭ ‬ومفاهيم‭ ‬خاطئة‭ ‬للطلاب‭.‬

حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية

ومن ضمن القرارات المهمة التي صدرت أيضًا هو قرار حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم. وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.. تقرر:

أولًا: يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزامًا وتنفيذًا وإنفاذًا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري".



- ثانيًا: يعمل به، وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

إعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف

بالإضافة إلى إصدار قرار وزير التربية والتعليم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقًا للإمكانيات المتاحة لمواجهة الكثافات الطلابية، حيث

عدد الطلاب في بعض الفصول الدراسية يتراوح ما بين ١٢٠ و١٣٠ طالبًا.

إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم

وقام وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على ‬ترتيب‭ ‬أوراق‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬وقام‭ ‬بإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬جديدة‭ ‬داخل‭ ‬أروقة‭ ‬الوزارة‭ ‬وخارجها‭ ‬بالمديريات‭ ‬التعليمية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬الجمهورية،‭ ‬وذلك‭ ‬لكى‭ ‬يتماشى‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬منظور‭ ‬التطوير، وقام باستحداث بعض الإدارات والقطاعات الجديدة داخل أروقة وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة

ثم مع الحدث الأهم والأبرز والذي شغل بال عدد كبير من الأسر المصرية وهو ماحدث بامتحانات الثانوية العامة والتي كانت محط اهتمام شريحة كبيرة الأسر المصرية بسبب أهمية الثانوية العامة.

هيكلة نظام الثانوية العامة

وهو قرار بإعادة هيكلة ونظام جديد يخص الثانوية العامة، حيث فاجئ عبد اللطيف الجميع وأعلن خروج مواد بالثانوية العامة كان يدرسها الطلاب طوال السنوات الماضية إلى مواد خارج المجموع بداية من العام الجديد 2024-2025، وكان ذلك بمثابة صدمة للجميع خاصة أباطرة الدروس الخصوصية.

نظام الثانوية العامة الجديد

كشف وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمي علوم في الثانوية العامة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء).

ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبع مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء).

مواد الثانوية العامة الجديدة

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء).

المجموع.

الصف الأول الثانوي 2025 ومادة العلوم المتكاملة

كما أعلن عن إجمالي عدد المواد التي تضاف إلى المجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج ٦ مواد، كما أنه سيتم دمج الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي في مادة علوم متكاملة.

تدريس مادة البرمجيات والذكاء الاصطناعي

كما أعلن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، عن التنسيق مع وزارة الاتصالات فيما يخص تدريس مادة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وبدء تدريس هذه المادة بدءًا من العام الدراسى بعد القادم.

عجز المعلمين في المدارس

حيث تم التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %.

فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما وعاجلا برئاسة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نظام الدراسة والتقييم لتلاميذ الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي.

الصف الثالث الابتدائي

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا مهمًّا وعاجلًا برئاسة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نظام الدراسة والتقييم لتلاميذ الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي.

أما عن المناهج الدراسية الخاصة بتلاميذ الصف الثالث من الحلقة الابتدائية بكافة مدارس التعليم العام الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات الخاصة بنوعيها (عربي - لغات ) اعتبارًا من العام الدراسي 2024 / 2025 فهي كالتالي: اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - متعدد التخصصات - القيم واحترام الآخر - التربية الدينية - التربية البدنية والصحية - أنشطة التوكاتسو.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت إضافة الصف الثالث للامتحانات الشهرية والترم والمهام، وأصبح الصف الثالث الابتدائي مادة نجاح ورسوب.

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