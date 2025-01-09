الخميس 09 يناير 2025
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اقتصاد

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض 10 أصناف وقفزة للفول الأخضر

سعر الخضار، فيتو
سعر الخضار، فيتو

سعر الخضار اليوم  في سوق العبور، سجل  سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، إذ انخفض سعر 10 أصناف خضراوات مقابل ارتفاع صنف واحد.

 

أبرز التحركات في أسعار الخضراوات اليوم

وعن أبرز التحركات فيأسعار الخضراوات وفق آخر تحديث؛ ارتفعت أسعار الفول الأخضر، بينما انخفض سعر البطاطس، الكوسة، الباذنجان الرومي، الباذنجان الأبيض، الفلفل الرومي بلدي، الفلفل الرومي صوب، الفلفل حامي بلدي، الملوخية، الخيار صوب، السبانخ.

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سعر الخضار 

 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، في السطور الآتية:

 

سعر الخضار 
سعر الخضار

 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5  جنيه إلى 12.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9  جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 12 إلى 18 جنيهًا.

 

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سعر الخضار

 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 14 جنيها.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 18 إلى 22 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 18 إلى 22 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

 

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سعر الخضار 

 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 9 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 24 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 9 جنيهات.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

 

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر فول أخضر من 15 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 15 جنيها.

 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الخميس في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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