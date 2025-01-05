الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والبطاطس في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور، سجلت  أسعار الخضار اليوم تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

<span style=
أسعار الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، في السطور الآتية:

<span style=
سعر الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4  جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5  جنيه إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
<span style=
أسعار الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 10 جنيهات.
<span style=
اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 17 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 17 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.
<span style=
اسعار الخضار اليوم

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  8 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 24 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
<span style=
أسعار الخضار اليوم

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<span style=
سعر الخضار اليوم

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 12 جنيها.
<span style=
أسعار الخضار اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 30  جنيهًا إلى 42 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم
ads

الأكثر قراءة

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

الحماية المدنية تخمد حريقا بجوار سور نادي الزمالك (صور)

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

الجنايات تقضي بإعدام "سفاح زفتى" بعد استطلاع رأي المفتي

الأهلي، كهربا يغيب عن التدريبات الجماعية لهذا السبب

منوعات

المزيد

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

5 محاور استراتيجية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية