كأس مصر، إنبي يتعادل سلبيا مع حرس الحدود في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي أمام حرس الحدود بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت، في إطار لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة إنبي وحرس الحدود، مع الفائز من مباراة الإسماعيلي وطنطا، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

تشكيل إنبي لمباراة حرس الحدود

وضم تشكيل إنبي بقيادة مديره الفني محمد إسماعيل:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط:أحمد خالد – مودي ناصر – مصطفى شكشك – علي فوزي.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش – رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، البدلاء: رضا السيد وأحمد أوفا ومحمد حتحوت ومحمد وسام وفتحى السيد وأحمد العجوز وصلاح زايد وتيندرى مونوفو ومحمد سمير "مواليد 2006".

تشكيل حرس الحدود أمام إنبي

وضم تشكيل حرس الحدود بقيادة مديره الفني محمد يوسف:

وجاء تشكيل حرس الحدود كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أحمد سيحا.

خط الدفاع: عبد الرحمن جودة - كواسي إيسو – إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي – محمد أشرف روقا – محمد الدغيمي.

خط الهجوم: حازم العسكري - محمود ممدوح – محمد مصطفى.

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