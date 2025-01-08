الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

مواجهات قوية لريال مدريد وبرشلونة بدور ال16 لكأس الملك بإسبانيا

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

كأس ملك إسبانيا، أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2024-2025، اليوم الأربعاء، والتي أسفرت عن مواجهات قوية، لأندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، وعلى رأسها قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بجانب أتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الملك، على مدار أيام 14 و15 و16 من الشهر الحالي.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

فالنسيا ضد أورينسي

خيتافي ضد بونتيفيدرا

ألميريا ضد ليجانيس

أتلتيكو مدريد ضد إلتشي

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

برشلونة ضد ريال بيتيس

أتلتيك بلباو ضد أوساسونا

ريال سوسيداد ضد رايو فاليكانو

 

 

المتأهلون إلى دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا

بونتيفيدرا
خيتافي

رايو فاليكانو

أوساسونا

إشبيلية

برشلونة

أتلتيك بلباو

أتلتيكو مدريد

أورينسي

إلتشي

ليجانيس

سيلتا فيجو

ريال سوسيداد

ريال مدريد

فالنسيا أو إلدينزي

نتائج دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا
 

بونتيفيدرا 3-0 ريال مايوركا.

غرناطة 0-1 خيتافي.

راسينج كلوب 1-3 رايو فاليكانو.

هويسكا 0-1 ريال بيتيس.

تينيريفي 1-2 أوساسونا.

ألميريا 4-1 إشبيلية.

بارباسترو 0-4 برشلونة.

لوجورنيس ضد أتلتيك بلباو (فاز بلباو بركلات الترجيح 4-3).

ماربييا 0-1 أتلتيكو مدريد.

أورينسي 3-2 بلد الوليد.

إلتشي 4-0 لاس بالماس.

كارتاخينا 1-2 ليجانيس.

راسينج سانتاندير 2-3 سيلتا فيجو.

بورفيرادينا 0-2 ريال سوسيداد.

ديبورتيفا مينيرا 0-5 ريال مدريد.

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