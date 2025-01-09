الخميس 09 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة

اسعار السمك
اسعار السمك

أسعار السمك اليوم، سجلت  أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، في سوق العبور للجملة. 

 

أبرز التحركات في أسعار السمك اليوم

وعن أبرز التحركات في أسعار الأسماك اليوم،  انخفض سعر كل من البلطي، قشر البياض، مرجان ممتاز، البوري، بينما ارتفعت أسعار المكرونة خليجي، مكرونة سويسي، البرانيس إسكندراني، سمك موسى، سبيط، باغة.

اسعار السمك 
اسعار السمك 

أسعار السمك والجمبري اليوم

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، في السطور التالية:  

اسعار السمك 
اسعار السمك 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 72 إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 69 إلى 71 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
اسعار السمك 
اسعار السمك 

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 70 إلى 120 جنيها للكيلو.
اسعار السمك 
اسعار السمك 

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 70 إلى 120 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 340 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 340 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
اسعار السمك 
اسعار السمك 

أسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
اسعار السمك 
اسعار السمك 
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 690 جنيها للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم.
اسعار السمك 
اسعار السمك 

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
اسعار السمك 
اسعار السمك 

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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