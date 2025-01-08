مسلسل جودر 2 يدخل مرحلة المونتاج تمهيدًا لعرضه في رمضان

بدأ المخرج إسلام خيري عمليات المونتاج والميكساج للجزء الثاني من مسلسل جودر، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال.

انتهى فريق العمل من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل، وبدأت العمليات الفنية الخاصة بالمونتاج والجرافيكس، نظرًا لاعتماد مشاهد المسلسل بشكل كبير على الإبهار البصري.

والمفترض أن ينتهى إسلام خيري من المسلسل بشكل كامل قبل إنطلاق سباق دراما رمضان، ليكون جودر هو العمل الدرامي الثاني الجاهز للعرض كليًا قبل حلول الشهر الكريم بعد مسلسل “إش إش” الذي أصبح حاليًا جاهزًا للعرض أيضا.

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال"، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

في الموسم الثاني تستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول ويستمر تواصله مع عبد العزيز مخيون.

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