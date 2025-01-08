الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل جودر 2 يدخل مرحلة المونتاج تمهيدًا لعرضه في رمضان

جودر
جودر

بدأ المخرج إسلام خيري عمليات المونتاج والميكساج للجزء الثاني من مسلسل  جودر، الذي يقوم ببطولته الفنان  ياسر جلال.

انتهى فريق العمل من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل، وبدأت العمليات الفنية الخاصة بالمونتاج والجرافيكس، نظرًا لاعتماد مشاهد المسلسل بشكل كبير على الإبهار البصري.

 

والمفترض أن ينتهى إسلام خيري من المسلسل بشكل كامل قبل إنطلاق سباق دراما رمضان، ليكون جودر هو العمل الدرامي الثاني الجاهز للعرض كليًا قبل حلول الشهر الكريم بعد مسلسل “إش إش” الذي أصبح حاليًا جاهزًا للعرض أيضا.

 

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال"، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

في الموسم الثاني تستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول ويستمر تواصله مع عبد العزيز مخيون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل جودر أحداث مسلسل جودر جودر

مواد متعلقة

عرض الجزء الأول من مسلسل جودر لياسر جلال على شاهد للمرة الأولي

شاهد تطرح الموسم الأول من مسلسل جودر كاملًا، الجمعة
ads

الأكثر قراءة

"بديل الثانوية العامة".. وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

13 قرارًا عاجلًا ومهمًّا لرئيس الوزراء، اعرف التفاصيل

مخرجة تصرخ أمام المحكمة: «عمر زهران مش حرامي» (فيديو)

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسة استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

مرتضى منصور عن شائعات تدهور صحته: "عندي خشونة في الركبة ومحدش ليه دعوة"

مرتضى منصور عن الاحتفال المثير لـ إمام عاشور: اللي عمله هيولَّع الدنيا (فيديو)

سيدي ندياي يكشف لـ "فيتو" حقيقة هروبه من الزمالك

منوعات

المزيد

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض اليوسفي في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس والفلفل في سوق العبور

سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025

المزيد

انفوجراف

بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. جدول مباريات كأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

أسماء سورة النمل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

المزيد
الجريدة الرسمية