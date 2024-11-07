الخميس 07 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

أسرة "جودر 2" تصور عددا من المشاهد الخارجية

مسلسل جودر
مسلسل جودر

 يواصل أبطال الجزء الثاني من مسلسل جودر2 تصوير عدد من  المشاهد  الخارجية للعمل، والتي تجمع بطل العمل ياسر جلال ببعض من أبطال العمل، وسوف يحمل الجزء الثاني من العمل العديد من المفاجآت والتغيير في الشخصيات التي يقدمها نجوم العمل.

أبطال مسلسل جودر 2

 مسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال"، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

 

في الموسم الثاني تستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول ويستمر تواصله مع عبد العزيز مخيون.

 

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