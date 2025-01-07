يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يوتشيتش لمباراته الهامة أمام ساجرادا السبت القادم، بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت ١١ يناير الجاري، على استاد ١١ نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وساجرادا على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد طاقم حكام مباراة ساجرادا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وخطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من فريق الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدف التقدم للترجي يوسف البلايلي في الدقيقة 57 وتعادل مصطفى فتحي لبيراميدز في الدقيقة 89.

وأحرز إبراهيم عادل هدف الفوز لفريق بيراميدز في الدقيقة 93.

وتعد هذه أول هزيمة للترجي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال

وقفز فريق بيراميدز إلي قمة المجموعة الرابعة مع نادي الترجي بفارق الأهداف للأخير بعد الفوز الذي حققه على الفريق التونسي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الترجي 7 نقاط

بيراميدز 7 نقاط

ساجرادا 5 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

مواعيد جولات بيراميدز المتبقية بدوري أبطال أفريقيا

* الجولة الخامسة: ساجرادا الأنجولي * بيراميدز .. يوم السبت 11 يناير.. الساعة 6 مساء.. استاد 11 نوفمبر بعاصمة أنجولا لواندا



* الجولة السادسة: بيراميدز * دجوليبا المالي.. يوم السبت 18 يناير.. الساعة 9 مساء.. استاد الدفاع الجوي

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