الأربعاء 08 يناير 2025
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اقتصاد

الردة تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار طن الردة نحو 1300 جنيه في يومين

وارتفع سعر طن الردة اليوم نحو 600 جنيه، لتستمر موجة ارتفاعات أسعار الردة لليوم الثاني على التوالي؛ التي شهدت ارتفاعات خلال تعاملات أمس بنحو 700 جنيه؛ أي سجلت أسعار طن الردة ارتفاعًا يقدر بـ 1300 جنيه خلال يومين فقط.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13100 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13100 جنيه للطن.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12600 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13700 جنيه للطن.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق 

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 1346 جنيهًا، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 600 جنيه إلى 13 ألف جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن اسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15350 جنيهًا، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن، حسب الوزن والنوع.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18700 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19700 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 19700 جنيه للطن.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 11600 جنيه، بارتفاع 600 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12500 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 39 ألف جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 15800 جنيه.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن  أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19800 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19500 جنيه للطن.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16500 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15800 جنيه، علف بياض 14% نحو 14800 جنيه.

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