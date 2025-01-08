الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يجهز بديل يحيى عطية الله أمام ستاد أبيدجان

يحيي عطية الله،فيتو
يحيي عطية الله،فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق استاد أبيدجان الإيفواري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب يحيي عطية الله، عن المشاركة مع الفريق بعد إصابته في الوجه التي تعرض لها أمام سموحة أمس بالدوري المصري.

 

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، تجهيز كريم الدبيس، في الجبهة اليسرى ليكون بديلا ليحيي عطية الله.

 

وتعرض يحيى عطية الله لاعب الأهلي، لإصابة قوية في الرأس ليتم استبداله بكريم الدبيس في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وكان أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن يحيى عطية الله، لاعب الفريق، تم حجزه داخل مستشفى مصر الدولي لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه. 

وكان يحيى عطية الله قد نُقل إلى المستشفى عقب خروجه مباشرة من مباراة الأهلي وسموحة، بسبب إصابة قوية في الوجه تسببت في جرح قطعي في الحاجب. 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي واستاد أبيدجان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتنقل شاشة قنوات بي أن سبورتس مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يهزم سموحة 

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى سموحة مع نهاية الشوط الأول. 

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمى سموحة في الدقيقة 50.

وسجل وسام أبو علي هدفا  في مرمى سموحة بالدقيقة 26، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الدوري المصري النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا ستاد أبيدجان مارسيل كولر يحيي عطية الله

مواد متعلقة

كريستيانو رونالدو يربط بقاءه في النصر بهذا اللاعب

بدء حجز تذاكر مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان

جلسة أخيرة بين مصيلحي وبابا فاسيليو لإنهاء التعاقد بالتراضي

كشف حساب بابا فاسيليو بعد إقالته من الاتحاد السكندري

أبرزهم إمام عاشور وعطية الله، غيابات بالجملة للأهلي أمام استاد أبيدجان

سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار

ads

الأكثر قراءة

1607 جنيهات لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

بعد تصريحات زوكربيرج، تعرف على سياسات مراقبة المحتوى الجديدة في الفيسبوك وانستجرام

كريستيانو رونالدو يربط بقاءه في النصر بهذا اللاعب

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

الحكومة تعتمد تسويات تصالح جديدة بقيمة 59.8 مليون جنيه

5 رسائل من السيسي في افتتاح القمة المصرية اليونانية القبرصية بالاتحادية

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران المتجهة إلى أديس أبابا

منوعات

المزيد

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025

1607 جنيهات لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

البلدي بـ 150 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مستشفى الأهلي.. إصابات بالجملة تضرب صفوف القلعة الحمراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة النمل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية