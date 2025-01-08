الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة وضع كشافا لحجب الرؤية على الطريق

حبس، فيتو
حبس، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة وضع كشاف لحجب الرؤية على الطريق  بمحافظة البحيرة.
 

القبض على قائد سيارة وضع كشاف لحجب الرؤية على الطريق 
 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بوضع كشاف بإضاءة عالية "تحجب الرؤية" خلف السيارة مما يتسبب فى حجب الرؤية لقائدى المركبات بالطريق وتعريض حياتهم للخطر.

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط (السيارة، وقائدها - مقيم بمحافظة البحيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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