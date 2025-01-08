الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آخر تحديث لإيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بالسينمات المصرية

فيلم الهنا اللي أنا
فيلم الهنا اللي أنا فيه

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم الهنا اللي أنا فيه الذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز.

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه السبت الماضي

وحقق فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات 1.717.652 مليون جنيه أمس الثلاثاء في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي.

كريم محمود عبد العزيز

 وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزءان الأول والثاني نجاحا كبيرا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهنا اللي أنا فيه دينا الشربيني كريم محمود عبد العزيز إيرادات الأفلام اخبار الفن

مواد متعلقة

فيلم الهنا اللي أنا فيه يحقق مليونا و24 ألف جنيه أمس
ads

الأكثر قراءة

"بديل الثانوية العامة".. وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

13 قرارًا عاجلًا ومهمًّا لرئيس الوزراء، اعرف التفاصيل

مخرجة تصرخ أمام المحكمة: «عمر زهران مش حرامي» (فيديو)

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسة استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه

سيدي ندياي يكشف لـ "فيتو" حقيقة هروبه من الزمالك

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

مرتضى منصور عن شائعات تدهور صحته: "عندي خشونة في الركبة ومحدش ليه دعوة"

مرتضى منصور عن الاحتفال المثير لـ إمام عاشور: اللي عمله هيولَّع الدنيا (فيديو)

منوعات

المزيد

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض اليوسفي في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس والفلفل في سوق العبور

سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025

المزيد

انفوجراف

بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. جدول مباريات كأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

أسماء سورة النمل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

المزيد
الجريدة الرسمية