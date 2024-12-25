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خارج الحدود

تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في المغرب تشمل تقييد التعدد والنفقة والحضانة

المغرب، فيتو
المغرب، فيتو

سادت حالة من الجدل في المغرب، وذلك بعد الإعلان عن تعديلات يتوقع إدخالها على مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية).

تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية بالمغرب 

وتحظى التعديلات الجديدة على مدونة الأسرة أهمية كبرى في المغرب، حيث تعتبر المدونة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم  إقرار مدونة الأسرة في المغرب سنة 2004، وهي تشمل القوانين التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجية بشكل عام، وغيرها.

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وفي سبتمبر 2023، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.

إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني

وفي السياق ذاته كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فى تصريحات صحفية، عن أبرز التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية.

وأوضح وزير العدل، أن التعديلات اعتمدت بناء على مقترحات الهيئة المكلفة ورأي المجلس العلمي الأعلى، وأضاف أن الهيئة قدمت 139 مقترح تعديل، تغطي جميع جوانب المدونة.

ومن أبرز التعديلات المقترحة تلك المتعلقة بتعدد الزوجات، حيث سيتم إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وفي حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج التعدد.

وفي حال عدم وجود هذا الشرط، فإن التعدد سيكون مقصورا على حالات استثنائية، مثل إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.

الحضانة والخطبة في التعديلات الجديدة بالمغرب

وفيما يتعلق بالحضانة، فقد اقترح التعديل الجديد منحها بشكل مشترك للزوجين أثناء زواجهما، مع إمكانية استمرار هذا الحق بعد الطلاق في حال اتفق الطرفان.

كما تم تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حال زواجها مجددا، وضمان حقها في سكن المحضون، وفقا لما أعلنه وزير العدل.

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المغرب قانون الأحوال الشخصية مدونة الأسرة الزواج الطلاق الزواج الثاني

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