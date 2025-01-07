حماة الوطن ينعى الفريق جلال الهريدي: أدى رسالته وترك إرثا مشرفا

نعى قيادات حماة الوطن، وفاة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، الذي وافته المنية، بعد رحلة عطاء في العديد من المواقع.

وأكد حزب حماة الوطن، في بيان له اليوم، أن الراحل الفريق جلال الهريدي، انتقل إلى جوار ربه بعدما أدى رسالته في خدمة الوطن وقضاياه.

وأشار حماة الوطن، إلى أن مؤسس الحزب ترك إرثا مشرفا، حيث أثرى الحياة السياسية، بعد تاريخ حافل من خدمة الوطن في القوات المسلحة.

واللواء جلال هريدي هو الأب الروحي لوحدات الصاعقة وأصغر قائد في تاريخ الجيش المصري حيث ترأس سلاح الصاعقة وهو برتبة نقيب.



- ولد هريدي في القاهرة 5 سبتمبر 1929.



- حاصل على وسام الجدار الذهبي عن دوره في حرب فلسطين عام 1948.



- سافر إلى أمريكا وهو برتبة ملازم مع زميله نبيل شكري للتعلم في مدرسة الصاعقة الأمريكية ليعود عام 1955 لإنشاء أول مجموعة من رجال الصاعقة في مصر قبل انشاء سلاح الصاعقة بعامين.



- في العدوان الثلاثي على مصر قام هريدي وفرقه الصاعقة التي أسسها بأعمال استثنائية حيث فجروا معسكر الدبابات البريطانية في بورسعيد.



- قام المشير عامر بترقيته لرتبة مقدم ليتراس كأول قائد لسلاح الصاعقة الذي أنشأه عام 1957 رسميًّا.



- هريدي كان من الضباط المعدودين في الشجاعة والإقدام في المعارك حكم عليه بالإعدام مرتين الأولى في سوريا عام 1961 عندما كان قائدا للقوات المصرية والسورية في اللاذقية ووضع في سجن المزة وأعلن السوريون أنه تم إعدامه فقامت زوجته بتلقى العزاء له في مصر لكن بعد فترة تم الإفراج عنه ثم عاد إلى القاهرة.



حكم عليه مرة أخرى بعد نكسه 1967 هو و70 ضابطا آخر بتهمة قلب نظام الحكم ثم تم تخفيف الحكم عليه إلى المؤبد.



-وتم الإفراج صحيًّا عنه عام 1974 بعد الحرب بعام بعفو رئاسي من الرئيس السادات بعد قضاء 7سنوات في السجن



- في يونيو 2013 تقدم اللواء جلال هريدي هو وبعض زملائه من الضباط المتقاعدين بطلب للجنة الأحزاب لإنشاء حزب حماة الوطن الذي يعيد الأمل للشباب في توعيتهم بالحياة السياسية من خلال الانضمام للحزب وقام هريدي ومؤسسي الحزب بالاعتراف بثورتي 25 يناير و30 يونيو والوقوف بجانب الدولة المصرية في الدفع إلى الأمام ودعم المشروعات القومية.

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