جيش الاحتلال يزعم اغتيال 3 مقاومين في طوباس

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأربعاء، اغتيال 3 مقاتلين من المقاومة الفلسطينية حاولوا زرع عبوات ناسفة في قصف جوي على طمون في طوباس شمالي الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و78 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 45 ألفا و936 شهيدا و109 آلاف و274 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ذكرت تقارير إعلامية، أن 28 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعًا جنوب طوباس

وقصفت طائرة مُسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي موقعًا في بلدة طمون جنوب طوباس تزامنًا مع اقتحام الاحتلال للبلدة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن قوات الاحتلال تمنع الإسعاف من الوصول إلى موقع القصف في طمون.

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