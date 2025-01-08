جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة طبية بشرية بقرية عزبة عبد الرحمن بنجع حمادي
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة طبية بشرية بقرية عزبة عبد الرحمن بنجع حمادي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان )، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
بداية جديدة لبناء الإنسان
وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها وصرف العلاج المجانى لعدد 482 حالة في كافة التخصصات.
كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع بمختلف القرى.
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