الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة قنا يتفقد الخدمات الطبية داخل المستشفي العام خلال أعياد الميلاد

وكيل صحة قنا يتفقد
وكيل صحة قنا يتفقد الخدمات الطبية داخل المستشفي العام

أجري الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا جولة تفقدية موسعة داخل مستشفي قنا العام للتأكد من جاهزية المستشفي، لاستقبال أي حالات طارئة قد ترد إليها خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ومراجعة تنفيذ خطة المديرية لرفع درجة الاستعداد والخطة التأمينية المقررة داخل المستشفيات خلال العيد.

توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة

واطمأن وكيل الوزارة علي المرضي بالأقسام ، واستمع إلي الحالة الصحية لعدد من المرضي والرعاية الصحية المقدمة له وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الكلي الصناعي للاطمئنان علي المرضي بالقسم وتلقيهم جلسات الغسيل الكلوي المقررة لهم وإلتزام الفريق الطبي بالقسم بأقصي درجات مكافحة العدوي.

تشغيل شبكة الأكسجين بقنا

واستكمل جولته بتفقد العناية المركزة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة علي يد الفريق الطبي المناوب.

وخلال جولته راجع وكيل الوزارة العناية المركزة للأطفال وقسم الحضانات وتشغيل شبكة الأكسجين بالقسم مع تقديم أعلي رعاية للأطفال والرضع بالقسم.

وأحال وكيل الوزارة ممرضة بقسم الكلي المسئولة عن أخذ العينات من المرضي للتحاليل الدورية وثلاث من فريق التمريض في وحدة ال ICU  للشؤون القانونية لعدم تنفيذ تعليمات الجودة.

رافقه الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية، دكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي، فريق الإشراف والمتابعة بالعلاجي، والدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعياد الميلاد المجيد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق قنا قنا العام مدير مستشفي قنا العام مستشفي قنا العام مستشفي قنا وكيل وزارة الصحة بقنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يزور الأنبا شاروبيم للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ قنا يهنئ أقباط قوص بعيد الميلاد المجيد، ويؤكد على وحدة الشعب المصري

أول فرن صديق للبيئة لتصنيع الأواني الفخارية بقرية الفخار في قنا (بث مباشر)

محافظ قنا يهنئ الأقباط بعيد الميلاد خلال زيارات لدير الأنبا بضابا والكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي
ads

الأكثر قراءة

عادت من الخارج بـ "آيفون"، مصرية تحكي تجربتها مع ضريبة المحمول في المطار (فيديو)

ببالونة بيضاء، شاهد احتفال إمام عاشور بعد تسجيله في شباك سموحة (فيديو)

مصدر أمني: إيقاف فردى شرطة عن العمل واحالة ضابطين للتحقيق بالقاهرة

بعد زيادتها 800 مليار جنيه، خبير اقتصادي: هذا الأمر يحل أزمة الدين العام

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة يحيى عطية الله

نقل يحيى عطية الله إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة سموحة (صور)

تقنية الفيديو تلغي هدف الأهلي أمام سموحة بعد 30 دقيقة

الأهلي يتجاوز عقبة سموحة بثنائية ويعتلي قمة الدوري المصري

منوعات

المزيد

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

العواصف تتسبب في مصرع 5 أشخاص بالولايات المتحدة (فيديو)

سيول جارفة تجتاح عدة مناطق سعودية

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، القلقاس يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

آخر تطورات سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

أسعار الفاكهة اليوم، الحرنكش بـ 50 جنيها في سوق العبور

أسعار السمك والجمبري والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم خروج الزوجة من المنزل لقضاء احتياجات ضرورية دون إذن زوجها، الإفتاء توضح

ما مدى اشتراط النية في صيام التطوع ووقتها؟ دار الإفتاء تجيب

علي جمعة يرد على فكرة إلغاء الموت والمخاوف من التطور في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية