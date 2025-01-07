وكيل صحة قنا يتفقد الخدمات الطبية داخل المستشفي العام خلال أعياد الميلاد

أجري الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا جولة تفقدية موسعة داخل مستشفي قنا العام للتأكد من جاهزية المستشفي، لاستقبال أي حالات طارئة قد ترد إليها خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ومراجعة تنفيذ خطة المديرية لرفع درجة الاستعداد والخطة التأمينية المقررة داخل المستشفيات خلال العيد.

توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة

واطمأن وكيل الوزارة علي المرضي بالأقسام ، واستمع إلي الحالة الصحية لعدد من المرضي والرعاية الصحية المقدمة له وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الكلي الصناعي للاطمئنان علي المرضي بالقسم وتلقيهم جلسات الغسيل الكلوي المقررة لهم وإلتزام الفريق الطبي بالقسم بأقصي درجات مكافحة العدوي.

تشغيل شبكة الأكسجين بقنا

واستكمل جولته بتفقد العناية المركزة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة علي يد الفريق الطبي المناوب.

وخلال جولته راجع وكيل الوزارة العناية المركزة للأطفال وقسم الحضانات وتشغيل شبكة الأكسجين بالقسم مع تقديم أعلي رعاية للأطفال والرضع بالقسم.

وأحال وكيل الوزارة ممرضة بقسم الكلي المسئولة عن أخذ العينات من المرضي للتحاليل الدورية وثلاث من فريق التمريض في وحدة ال ICU للشؤون القانونية لعدم تنفيذ تعليمات الجودة.

رافقه الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية، دكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي، فريق الإشراف والمتابعة بالعلاجي، والدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام.

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