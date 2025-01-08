الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

جلسة أخيرة بين مصيلحي وبابا فاسيليو لإنهاء التعاقد بالتراضي

مصيلحي وبابا فاسيليو
مصيلحي وبابا فاسيليو

عقد محمد مصيلحي، رئيس مجلس الإدارة الاتحاد السكندري، صباح اليوم الأربعاء  جلسة مع القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق، للاتفاق على فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد السكندري بالتراضي.

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تكليف طلعت يوسف بمهام المدير الفني لفريق الكرة خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته.

وجاء قرار مصيلحي بإنهاء عقد بابا فاسيلو، بعد موافقة الطرفين وتم سداد قيمة الشرط الجزائى له، وتمنى رئيس النادي لبابا فاسيليو التوفيق في خطواته القادمة.

 


إقالة بابا فاسيليو من الاتحاد السكندري

 أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو بعد خروج الفريق من مسابقة كأس مصر علي يد فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”.

كما أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تكليف الكابتن طلعت يوسف بمهام المدير الفني لفريق الكرة خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته.

 

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