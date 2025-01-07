الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظ الدقهلية يقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد للأقباط بالكنيسة الإنجيلية بالمنصورة (صور)

محافظ الدقهلية يقدم
محافظ الدقهلية يقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد للأقباط،فيتو

 قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، التهاني للإخوة الأقباط في الكنيسة الإنجيلية بشارع الصيادين بمدينة المنصورة.

وكان في استقبال المحافظ القمص هاني سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بالمنصورة ولفيف من الكهنة والقساوس.

 

 

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الاخوة الاقباط الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية الدكتور محمد رشوان الدكتور محمد حسنى السكرتير العام للمحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس خالد نصر حسام عبد العزيز راعي الكنيسة الانجيلية محافظ الدقهلية نائب محافظ الدقهلية

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