محافظ الدقهلية يقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد للأقباط بالكنيسة الإنجيلية بالمنصورة (صور)

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، التهاني للإخوة الأقباط في الكنيسة الإنجيلية بشارع الصيادين بمدينة المنصورة.

وكان في استقبال المحافظ القمص هاني سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بالمنصورة ولفيف من الكهنة والقساوس.

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