تجديد حبس 3 ذئاب بشرية اعتدوا جنسيًّا على فتاة معاقة بالغربية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم تجديد حبس ذئاب بشرية تجردوا من كافة مشاعر الإنسانية بالاعتداء جنسيًّا وهتك عرض فتاة معاقة من ذوي الهمم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



هتك عرض والتعدي جنسيًّا على فتاة معاقة

وكان المستشار فادي مجدي مدير نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية قرر في وقت سابق حبس ثلاث شباب ارتكبوا واقعة هتك عرض والتعدي جنسيًّا على فتاة معاقة ذهنيًّا من ذوي الاحتياجات الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب تصويرها مع أصدقائهم بهدف فضحها بين الجيران بمنطقة محلة البرج بمدينة المحلة.

نشروا صورًا لها فاضحة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغات من كامل فتحى يتهم فيه ثلاث شباب بالتعدي الجنسي وهتك عرض نجلته الفتاة المعاقة "سلمى" وعمرها 15 سنة مستغلين كونها متأخرة عقليًّا، ونشروا صورا لها فاضحة.

ضبط المتهمين الثلاثة

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بـ الغربية إلي مكان الحادث وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وتم نقل المجنى عليها للكشف الطب الشرعى عليها فى مستشفى المحلة العام، وإعداد تقرير طبي بحالتها.

تعانى من تأخر عقلى

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الفتاة الضحية أنها تعانى من تأخر عقلى وتبلغ من العمر 15 سنة وتركتها فى هذا اليوم المشئوم وذهبت الى عملها، وكانت نجلتها تلهو فوق سطح المنزل، وعند دخولها الشقة فوجئت بثلاث شباب من بينهم جارهم وجميعهم فى سن المراهقة، هددوها وقالوا لها ' فين الفلوس اللى هنا '، ثم جردوها من ملابسها تمام، ومارسوا معها الرذيلة كرها عنها، ولم تستطع مقاومتهم كونها متأخرة عقليا، وتناوبوا عليها واحدا تلو الاخر وتصويرها فى اوضاع مخلة.

كما فوجىء أسرة الفتاة الضحية بانتشار صور نجلتهم بدون ملابس حال قيامهم بالتعدي الجنسي عليها بين الجيران، وعندما واجه أسرة أحد المتهمين قالوا له: “اعمل اللى تعمله”، وقام بابلاغ الجهات الامنية الذين تحركوا على الفور، وتم ضبطهم جميعًا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.