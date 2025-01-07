الأنبا بولا أسقف طنطا يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

استقبل نيافة الأنبا بولا، أسقف طنطا وضواحيها، اليوم، بمطرانية طنطا الأقباط من مختلف مناطق محافظة الغربية لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتوافد العديد من الأهالي والقيادات التنفيذية إلى المطرانية، حيث شهدت الأجواء روحًا من الفرح والاحتفالات التي تعكس عمق المحبة والوحدة بين أبناء الكنيسة.

وخلال اللقاء، تبادل نيافة الأنبا بولا التهاني مع أبناء الكنيسة، مؤكدًا على معاني الميلاد التي تحمل في طياتها رسالة السلام والمحبة.

كما دعا نيافته جميع الحضور إلى تعزيز قيم التسامح والإخاء بين أفراد المجتمع، في إطار من المحبة المتبادلة والعمل المشترك من أجل الخير العام.

وأضاف الأنبا بولا أن عيد الميلاد المجيد هو مناسبة هامة للتأمل في معاني التجسد الإلهي، الذي جاء ليجلب السلام للبشرية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على هذه القيم في حياتنا اليومية وتطبيقها من خلال الأعمال الصالحة.

حضر الاحتفالية العديد من الأباء الكهنة، الذين شاركوا في تقديم التهنئة للأقباط، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وفعاليات المجتمع المحلي.

وقد عبر الجميع عن سعادتهم بهذه المناسبة العظيمة، مقدمين خالص التهاني لنيافة الأنبا بولا وللأسرة الكنسية، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالأمن والسلام.

الغربية تستعد لاستقبال عيد الميلاد بتزيين الشوارع

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن شوارع وميادين المحافظة تشهد حالة من التجمل والبهجة استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأخوة الأقباط.

كما تم تكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس، وتم غسيل الأرصفة وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المحتفلين

رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس

وأكد محافظ الغربية أنه تم رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، مع إجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة لتأمين الطرق، بالإضافة إلى توفير خدمات طبية وعيادات متنقلة أمام الكنائس لضمان سلامة الجميع.

رسالة مليئة بالحب والوحدة الوطنية

وفي رسالة مليئة بالحب والوحدة الوطنية، هنأ محافظ الغربية الأخوة الأقباط قائلًا: “نحن أبناء وطن واحد، نتشارك الأفراح والمناسبات تحت راية الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي، ونُعلي قيم السلام والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري”.

وأشار محافظ الغربية إلى أن العلاقات التاريخية بين المصريين مبنية على المحبة والألفة، وهي إرث توارثته الأجيال ولن تهزه أي محاولات خارجية. وأشاد بروح الوحدة التي تربط أبناء الوطن في الأعياد والمحن، مؤكدًا أن مصر ستظل بلد الأمن والسلام.

واختتم المحافظ بتوجيه تعليمات لرؤساء الأحياء ونوابهم للتواجد الميداني ومواصلة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان احتفالات آمنة ومبهجة للجميع.

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