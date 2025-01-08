القبض على مالكى ومديرى 3 شركات للنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بالجيزة

ضبطت الإدارة العامة لتصاريح العمل، مالكى ومديرى 3 شركات للنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بالجيزة.

رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط بعض الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم، وقيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب عدد كبير من المواطنين.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة).

نصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بالجيزة

وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر - أكلاشيه خاص بالشركة – دفتر إيصالات إستلام نقدية - هاتف محمول خاص بالشركة وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" و"بفحصهما فنيًا" تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).



كما ضبط (مديرة شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من صور ضوئية لجوازات سفر وإستمارات العمل – 2 صورة لإعلانات الشركة على مواقع التواصل الإجتماعى – دفتر إيصالات إستلام نقدية – 2 هاتف محمول خاص بالشركة وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" و"بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").



كما ضبط (مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"- كائنة بمحافظة القاهرة)، وعثر بداخل الشركة على (جواز سفر لأحد المواطنين – عقود إتفاق للعمل بالخارج – عدد من طلبات التوظيف – إعلانات خاصة بالشركة على مواقع التواصل الإجتماعى – دفاتر إيصالات أمانة - عدد من الأكلاشيهات الخاصة بالشركة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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