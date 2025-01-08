1.927 مليار جنيه استثمارات مشروعات العاشر من رمضان خلال العام المالي الحالي

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات خطة العام المالي الحالي بمدينة العاشر بقيمة 1.927مليار جنيه، والموقف التنفيذي للمشروعات خلال 2024.

وأوضح وزير الإسكان، أن خطة العام المالي بمدينة العاشر من رمضان 2024/2025 مقسمة إلى مشروعات مياه الشرب، ومشروعات الطرق، والكهرباء والاتصالات، والخدمات، والإسكان الاجتماعي، وأعمال بالإسكان المتوسط "دار مصر"، وسكن مصر، والزراعة، وتجهيزات الإدارة العامة بالمدينة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن قطاع الإسكان يشمل تنفيذ 28140 وحدة بمساحات متنوعة، مقسمة إلى وحدات بمحور محدودي الدخل بعدد ٢٢٥٣٦ وحدة، ومحور محدودي الدخل "الإسكان الأخضر" بعدد 3972 وحدة، ومحور متوسطي الدخل بعدد 1632 وحدة، بخلاف 5352 وحدة " نموذج الإسكان الأخضر" جارٍ إسنادها، و576 وحدة نموذج إسكان متوسط جارٍ التخطيط لها، و2136 وحدة نموذج "إسكان أخضر" جارٍ تخطيطها، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضانأنه تم وجارٍ تنفيذ 23 مشروعًا خدميًا تشمل 6 أسواق تجارية، و6 حضانات، و5 وحدات، و6 مدارس، وذلك بمناطق المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

ولفت رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن مشروعات المرافق التي تم وجارٍ تنفيذها تشمل أعمال (رفع كفاءة - مياه – صرف – فرمة - طرق ) بالمناطق الصناعية بالمدينة من المناطق من A1: A6، وتضم أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاء شبكات الطرق.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أن قطـاع المرافق شمل الأعمال الجاري تنفيذها لردم البرك العشوائية وغير المنتظمة، حيث تم تسوية وردم البركة العشوائية الموجودة بجوار محطة الصرف 4، وتم تنفيذ خط 600مم بطول حوالي 850 مترا مع تهذيب وتعميق حوض الطوارئ القائم، وكذا تشمل منطقة تجمع المياه من فائض خط الانحدار 1200مم، حيث تم ردم الخور، وتنفيذ خط قطر 700مم بطول 1700متر تقريبا كحل عاجل "بداية من المطبق وحتى المجرى المائي المكشوف المؤدى الى رافع المياه المعالجة إلى مصرف بلبيس"، وجارٍ تنفيذ خط 1600 مم بديلًا للخط 1200مم لاستيعاب التصرفات الزائدة للمنطقة الصناعية الثقيلة، كما تشمل مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية مشروع التوسعة لاستيعاب الفائض من البركة اللاهوائية رقم 3.

ولفت رئيس جهاز مدينة العاشر من مضان، إلى أن قطاع التنمية والمشروعات، شمل وضع تصور لمخطط هيكلي موزع عليه الأنشطة لمنطقة شرق المدينة (منطقة البرك سابقًا) شمال طريق مصر اسماعيلية الصحراوي ( زراعي، سكني، ورش ومخازن، ومناطق لوجيستية)، كما تم تسليم مسار القطار الكهربائي داخل المدينة وعدد 2 محطة شاملة أماكن انتظار للسيارات والخدمات للهيئة القومية للأنفاق تمهيدا للبدء في اعمال التنفيذ.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن قطاع المشروعات شمل: مشروع عربات الطعـام النموذجية المتنقلة، حيث تم تخصيص 33 موقع عربات طعام متنقلة بالمدينة بنظام القرعة العلنية، كما تمت الموافقة الفنية على طرح 6 مواقع لعربات الطعام المتنقلة وجارٍ استكمال إجراءات الطرح، كما تم تخصيص موقع بمركز المدينة مرحلة ثانية لإقامة نشاط ترفيهي ومحطة تموين سيارات، لتلبية احتياجات المدينة وزيادة موارد الهيئة.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه، أنه تم تخصيص 8 مناطق بالمرحلة الأولى بالمدينة لإقامة ممشي سياحي ( ترفيهي ) وذلك على محوري على بن أبي طالب وأبوبكر الصديق، كما تم إدراج حديقة الكفراوي على الموقع الإلكتروني للهيئة بنظام مقابل الانتفاع للاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة.

ولفت "عبداللاه" إلى أن قطـــاع التجميـــل والتطويـــر، شمل تطوير بوابة المدينة من مدخل رقم 1من طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وبوابة المدينة من مدخل 2 من طريق بلبيس العاشر، وتطوير المحاور الرئيسية بالمدينة، ومنها تطوير ورفع كفاءة محور أبوبكر الصديق ومحور خالد بن الوليد، وجارٍ تطوير محور الإمام الشافعي، ومحور علي بن أبي طالب، وجارٍ البدء في رفع كفاءة وتطوير بعض المحاور مثل: محور قوات الأمن، محور عثمان بن عفان، محور عمر بن الخطاب، بجانب أعمال تطوير بعض الميادين، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة ميدان بمدخل المدينة الرئيسي من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي (عند حديقة الكفراوي)، وكذا أعمال تطوير الزراعات بالمحاور الرئيسية بالمدينة، حيث تم تركيب أعمدة سارية "هاي ماست" عالية الكفاءة لإنارة عدد من الميادين الرئيسية وذلك لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه بشأن ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة فقد تم عمل قرعة لتكسينهم بسوق الباكيات المقام بين الحيين الأول والثاني بعدد (141) باكية بالتنسيق مع مجلس الأمناء وشرطة التعمير وجارٍ التنسيق لاختيار 4 أماكن أخرى بالمدينة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، وبشأن مشكلة الورش التى يعانى منها أهالى المدينة داخل المناطق السكنية، جارٍ التنسيق لنقلها من المناطق السكنية إلى المنطقة شرق B4 والمخططة بنشاط مخازن وورش نظرا لكثرة شكوى الأهالي من تضررهم من هذه الورش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.