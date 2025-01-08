الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة نجع حمادى

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، غموض اختفاء فتاة نجع حمادى، وتبين تركها المنزل والهروب والزواج من شاب بمدينة العبور.

اختفاء فتاة نجع حمادى

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب (إحدى الفتيات) بمدينة نجع حمادي بقنا.



وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا من أحد الأشخاص، بقيام نجلته بترك المنزل، وفي وقت لاحق حضر المبلغ وأفاد بزواج كريمته من (أحد الأشخاص) وأفاد بتواجدها رفقته بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.