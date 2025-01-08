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حوادث

الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة نجع حمادى

قوات الأمن، فيتو
قوات الأمن، فيتو

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، غموض اختفاء فتاة نجع حمادى، وتبين تركها المنزل والهروب والزواج من شاب بمدينة العبور.

 

اختفاء فتاة نجع حمادى 

 

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب (إحدى الفتيات) بمدينة نجع حمادي بقنا. 
 

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وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا  بلاغًا من  أحد الأشخاص، بقيام نجلته بترك المنزل، وفي وقت لاحق حضر المبلغ وأفاد بزواج كريمته من (أحد الأشخاص) وأفاد بتواجدها رفقته بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مدينة نجع حمادي مديرية أمن قنا وزارة الداخلية

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