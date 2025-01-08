الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

تحرير 1003 مخالفة الملصق الإلكترونى ورفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة

تحرير 1003 مخالفة
تحرير 1003 مخالفة الملصق الإلكترونى

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 1003 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

تحرير 1003 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته.. قامت الأجهزة المعنية برفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلًا عن تحرير 494 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

 

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الادارة العامة للمرور المنافذ الجمركية الملصق الالكترونى الكثافات المرورية تركيب الملصق الالكتروني تسجيل المخالفات

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