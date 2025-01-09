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انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 16% خلال أكتوبر 2024.. الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 21.3٪.. ومنتجات البترول والملابس الجاهزة على رأس القائمة

مواني أرشيفية، فيتو
مواني أرشيفية، فيتو

يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي للدول، ويشكل جزءًا من الحساب الجاري، ويتضمن معاملات مثل الدخل من صافي الاستثمار الدولي وكذلك المساعدات الدولية، فإذا امتلك الحساب الجاري فائضًا، سيزيد صافي الأصول الدولية للبلد في المقابل، وبالمثل فإن العجز يقلل من صافي الأصول الدولية.

والميزان التجاري ، هو الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات لدولة معينة في فترة زمنية معينة.

 

وسوف نتعرف من خلال السطور التالية، على ما هو العجز التجاري؟

الفرق بين قيمة الصادرات والواردات

الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة، وبمعنى تطبيقي إذا كانت قيمة واردات دولة ما تتجاوز صادراتها (موازنة سالبة)، يقال إن لديها "عجز تجاري"، وإذا كان العكس هو الصحيح (موازنة إيجابية)، يقال إن لديها "فائض تجاري".

 

الميزان التجاري

ويشكل الميزان التجاري جزءًا من الحساب الجاري الإجمالي للدولة، الذي يحسب الفرق بين إجمالي المدخرات والاستثمارات، وطبقا للنشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر 2024، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

الإحصاء: 16% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال أكتوبر 2024

قيـمة عجز الميزان التجاري

وبلغت قيـمة العجز فـى الميزان التجاري 3.66 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024 مقابل 4.36 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض  قدرها 16.0٪.

 

مؤشر قيمة الصادرات  

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 21.3٪، حيـث بلغـت  4.07  مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر  2024 مقابـل 3.35 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، يرجــع ذلـك إلـى ارتفاع  قيمة صادرات بعــض السـلــع وأهمها: (منتجات البترول  بنسبة   121.5 ٪، بترول خام   بنسبة 31.7٪، ملابس جاهزة  بنسبـة  15.6 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  24.0 ٪). 

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2024  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة  بنسبة 14.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  36.6 %، منتجـات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 56.0%، بلاط وأدوات صحية وخزفية  بنسبة 1.0٪). 

 

حجم الواردات خلال أكتوبر

وارتفعت  قيمة الواردات بنسبة 0.2٪ حيــث  بلغت 7.73 مليار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2024  مقابـل 7.71 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: ( منتجات البترول بنسبــة  1.6%،  الغاز الطبيعى بنسبة 382.7% ، لدائن بأشكالها الاولية  بنسبة 12.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 21.4 %).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (مواد أولية من حديد أو صلب  بنسبة 8.8%،  أدوية ومحضرات صيدلة  بنسبة 5.2%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 0.5٪، فول صويا بنسبة 3.6%).

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الصادرات والواردات الإحصاء الميزان التجارى

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