القبض على سائق دهس طفلا في البساتين
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بطفل متسببًا في وفاته بمنطقة البساتين.
مصرع طفل أسفل عجلات سيارة فى البساتين
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بشأن قيام قائد سيارة مجهولة بالإصطدام بأحد الأطفال بمنطقة البساتين بالقاهرة مما تسبب فى وفاته ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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