القبض على سائق دهس طفلا في البساتين

أخبار الحوادث اليوم، إيقاف فردى شرطة عن العمل وإحالة ضابطين للتحقيق، الداخلية تشارك النزلاء المسيحيين الاحتفال بعيد الميلاد، قبل الاستئناف غدا، ننشر قائمة مسروقات شاليمار الشربتلي