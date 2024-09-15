إنذار أحمر، تحذيرات من سقوط أمطار رعدية على مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الأحد، إنذارًا أحمر، عن حالة مطرية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

اتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية

وعلى إثرها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من مكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.