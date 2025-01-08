تداول 38 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأربعاء بيانًا عن حركة السفن والنقل بالميناء، جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن بينما غادر 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29310 طن تشمل: 17308 طن يوريا و5300 طن كلينكر و6702 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52389 طن تشمل: 12371 طن ذرة و2489 طن قمح و7100 طن فول و1647 طن عدس و842 طن بازلاء و4756 طن ابلاكاش و919 طن خشب زان و17 طن جرارات و12227 طن حديد و1418 طن رخام و992 طن بذرة كتان و7611 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1952 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 338 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2814 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 22667 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 108933 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2492 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3037 حركة .

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