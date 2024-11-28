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تداول 40 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة،  بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5366 طن تشمل: 5050 طن مولاس و316 طن حديد.

 

حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14126 طن تشمل: 8823 طن قمح و1933 طن حديد و80 طن ابلاكاش و1550 طن عدس و1740 طن زيت طعام.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 947 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4727 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 133907 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 184583 طنًا  .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2462 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا  ،  و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2786 حركة  .

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