الخميس 09 يناير 2025
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سياسة

متى تنقضي الدعوى في جرائم الجنايات بالقانون

متى تسقط جرائم الجنايات؟
متى تسقط جرائم الجنايات؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية،  حالات انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بعد مرور 10 سنوات من وقوع الجريمة.

 

انقضاء الدعوى في جرائم الجنايات بعد مضي 10 سنوات من وقوعها

وتنص المادة 17 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷، ۱۲۶ ، ۱۲۷، ١٦١ مكررًا، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكررًا، ۳۰۹ مكررًا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

 

حالات انقضاء الدعوى الجنائية 

كما حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشته الأسبوع المقبل، حالات انقضاء الدعوى الجنائية

 

متى تنقضي الدعوى الجنائية 

وتنص المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

فيما تنص المادة 18 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

 

تنقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق 

وتنص المادة 19 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

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