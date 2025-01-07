كيف ينظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط رفع الدعوى؟

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة مواده، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ضوابط رفع الدعوى الجنائية.

ضوابط رفع الدعوى الجنائية

وتنص المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد 90 يوما من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ضوابط التعامل في الدعوى الجنائية عند تعدد المجني عليهم

كما حددت المادة 4 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط التعامل في الدعوى الجنائية عند تعدد المجني عليهم.

وتنص المادة على: إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.

من يحق لهم رفع الدعوى الجنائية

كما حددت المادة 5 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من يحق لهم تقديم الشكوى ورفع الدعوى الجنائية.

مدة تقديم الدعوى الجنائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وجاء في المادة النص على: تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.

وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

موقف النيابة العامة في التعامل مع المجني عليهم

كما نصت المادة 6 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله.

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