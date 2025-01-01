مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هل يحق لنزلاء مراكز الإصلاح تقديم شكوى إلى النائب العام؟

منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشته، الحق لأي نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل، في تقديم شكوى إلى النائب العام.

حق كل نزيل في مراكز الإصلاح تقديم شكوى إلى النائب العام

ونظمت ذلك المادة 45 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

حق المحتجز بطريقة غير قانونية إخطار النائب العام

ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرًا بذلك.

لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل

يشار إلى أن المادة 37 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنص على: لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

النواب ينتهي من 61 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وانتهى مجلس النواب، من مناقشة وإقرار 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يستأنف المناقشات في الجلسات العامة المقبلة.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 12 يناير الجاري.

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