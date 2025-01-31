كيف تفكر مثل أبو بكر وعمر وعلي ومعاوية، سلسلة ترصد حياة الصحابة بمعرض الكتاب 2025

معرض الكتاب 2025، تحتل كتب التاريخ العربي والإسلامي مكانة خاصة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، حيث تجذب العديد من زوار وجمهور المعرض كل عام لاقتنائها.

كتب التاريخ في معرض الكتاب

وفي جناح دار الكتاب العربي بمعرض الكتاب هذا العام، تواجدت سلسلة مختلفة ترصد حياة كبار صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك تحت عنوان "كيف تفكر مثل كذا"، وتضمن الجناح أربعة كتب في هذا السياق.

وتأتي هذه العناوين كالتالي: "كيف تفكر مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه"، و"كيف تفكر مثل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه"، و"كيف تفكر مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه"، والأخير بعنوان "كيف تفكر مثل معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه".

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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