الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

موعد قرعة نصف نهائي كأس الحرمين

الدورى السعودى
الدورى السعودى

أكملت الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة بعد تأهل اتحاد جدة على حساب غريمه الهلال، بفوز درامي في عقر داره بالعاصمة الرياض.

وحقق فريق الاتحاد فوزًا مثيرًا على مضيفه اللدود الهلال، عبر ضربات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل طرف، في الكلاسيكو الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب المملكة آرينا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.

موعد قرعة كأس الحرمين 


وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة الدور نصف النهائي من منافسات كأس الملك، عند تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، الموافق 8 يناير الجاري.

وصعد كل من اتحاد جدة والشباب والرائد والقادسية للدور نصف نهائي من كأس الحرمين.

ولم تخلُ مواجهات الدور ربع النهائي من أغلى الكؤوس من المفاجآت المدوية، بعدما نجح القادسية في إقصاء التعاون بثلاثية قاسية دون رد، فيما أنهى الاتحاد هيمنة حامل اللقب الهلال على مجريات الكلاسيكو بعد 8 هزائم تواليًا، ليكمل الطريق إلى المربع الذهبي مدعومًا بتألق القائد كريم بنزيما والحارس رايكوفيتش.

يذكر أن النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين شهدت فوز الهلال باللقب بعد فوزه على الغريم التقليدي النصر في المباراة النهائية، عبر ركلات الترجيح، علمًا بأن النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج برصيد (13 مرة)، بفارق لقبين فقط أمام أزرق الرياض.

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