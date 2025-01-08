الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

توقف حركة مترو الخط الثالث بمحطتي قباء وعمر بن الخطاب بسبب عطل فني

مترو
مترو

أعنلت  الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو توقف الخدمة مؤقتا بمحطتي  قباء وعمر بن الخطاب بسبب عطل فنى.

وقالت الشركة في بيان لها:" ركاب الخط الأخضر الثالث، نود إبلاغكم بأنه نظرًا لوجود مشكلة فنية، تم تعليق الخدمة مؤقتًا بمحطتي قباء وعمر بن الخطاب".

وأشارت إلى أن الخدمة في العمل تستمر بشكل طبيعي بين محطتي عدلي منصور والهايكستب وبين محطات هشام بركات وجامعة القاهرة ومحور روض الفرج.

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الشركة المشغلة للخط الثالث الشركة المشغلة للخط الثالث ل الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو وجامعة القاهرة
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