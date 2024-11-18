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القومية للأنفاق تكشف تفاصيل الخط الرابع للمترو.. يربط القاهرة بمدينة 6 أكتوبر.. يتقاطع مع محطة الملك الصالح.. وينقل 1.5 مليون راكب يوميًا

الخط الرابع للمترو
الخط الرابع للمترو

 نشرت الهيئة القومية للأنفاق تقريرا عن الخط الرابع للمترو، وقالت الهيئة إن الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

 

الخط الرابع لمترو الأنفاق حلقة الوصل بين القاهرة والجيزة 

 بذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حاليًا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

 

 وسبق واستعرضت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق والذي تتولى أعمال تنفيذه شركات مصرية لأول مرة.


تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق 

 ويبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق 

 ويعتبر الخط الرابع للمترو هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة. 

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بدء العد التنازلي لتطبيق المواعيد الشتوية لتشغيل مترو الأنفاق

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