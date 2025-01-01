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مشاهد من انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب (فيديو)

انفجار سيارة امام
انفجار سيارة امام فندق ترامب، فيتو

قالت وسائل إعلام أمريكية مساء الأربعاء: إن سيارة من طراز "تسلا سايبرترك" انفجرت أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيجاس، بولاية نيفادا جنوب غرب الولايات المتحدة.

 

انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيجاس 


وأفادت تقارير إخبارية بأن الانفجار أدى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان، كما ذكرت أنه تم إخلاء فندق ترامب في لاس فيجاس بعد انفجار السيارة.

ووفقا لقناة "News 3 Las Vegas" استجاب رجال الإطفاء للحريق، بينما قال رجل يدعى ستيفن فيلاندو يقيم في الفندق، إن "انفجارا هائلا حدث".

 انفجارات خارج البوابة الرئيسية لفندق ترامب

وذكر في مقطع فيديو على منصة "X": "لقد انفجر شيء كبير هنا للتو.. لقد انفجر شيء ما في قسم خدمة صف السيارات، لا أعرف ما الذي حدث للتو، ولكن شيئا ما انفجر للتو"، مشيرا إلى أن "النوافذ ارتجفت واهتزت". 

ووثقت مقاطع فيديو نشرها أحد المتواجدين بفندق ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تشتعل في السيارة، ويسمع في أحد المقاطع صوت انفجارات خارج البوابة الرئيسية للفندق.

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الولايات المتحدة تسلا سايبر ترامب فندق ترامب ولاية نيفادا

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