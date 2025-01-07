الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

مصدر بالإسماعيلي: لا نية للاستغناء عن أى من لاعبينا خلال يناير

فريق الإسماعيلي،
فريق الإسماعيلي، فيتو

الإسماعيلي، أكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي، أنه لا صحة لما نشر بشأن الاستغناء عن خدمات أي لاعب داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "نرجو تحري الدقة فيما ينشر بشأن لاعبينا، ولا صحة لما نشر بخصوص استقرارنا على الاستغناء عن خدمات مجموعة من اللاعبين، خلال يناير الجاري".

 

عدم الانسياق وراء الشائعات

وأضاف:"نطالب جماهيرنا بالالتفاف حول الفريق لدعم اللاعبين، وعدم الانسياق حول الشائعات المنتشرة التي تهدف إلى هدم استقرار النادي الاسماعيلي".

وأتم: "نسير بخطوات ثابتة نحو دعم الفريق، بمجموعة من اللاعبين المميزين، وفقا لطلبات الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم وبموافقة اللجنة الفنية للنادي".

 

الإسماعيلي يتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

تأهل فريق  الإسماعيلي، إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، وذلك بعد الفوز على نظيره نادي طنطا، بنتيجة 1/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة المحلية.

وسجل هدف الإسماعيلي الوحيد، علي الملواني، في الدقيقة 28 من عمر الشوط،، بعدما استغل خطأ من محمد رضا مدافع طنطا.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي في دور الـ16، فريق إنبي الذي تخطى حرس الحدود في دور الـ32 أمس.

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