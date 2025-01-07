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رياضة

تقارير إنجليزية: عمر مرموش يهدد استمرار نجم مانشستر سيتي

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن صفقة انتقال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي، تهدد استمرار أحد اللاعبين، ممن حققوا لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

ويرغب مانشستر سيتي في ضم مرموش بعد تألقه رفقة فرانكفورت هذا الموسم، حيث يحاول النادي الإنجليزي حسم الصفقة في موسم الانتقالات الشتوي الحالي رغم صعوبة الأمر، قبل أن يخرج مسؤولي فرانكفورت ليؤكدوا عدم وجود أي عرض من جانب مانشستر سيتي لضم النجم المصري.

وأكدت صحيفة "جارديان" الإنجليزية أنه في حال انضمام مرموش إلى مانشستر سيتي، فإن جيمس ماكاتي قد يضغط من أجل مغادرة ملعب فريقه، بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف شيفيلد يونايتد، ويتواجد على رادار أندية أخرى مثل تشيلسي، فولهام وإيبسويتش تاون.

ووجد صاحب الـ21 عامًا صعوبة في إيجاد فرص للعب المنتظم تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم، حيث يفع انضمام مرموش اللاعب ماكاتي لطلب الرحيل من أجل الحصول على المزيد من فرص المشاركة مع نادِ آخر.

وأفادت بأنه من المفهوم أن إعارة ماكاتي هي الأرجح من الانتقال الدائم، مع العلم أن قيمته قد تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا للصحيفة نفسها، يتبقى أن نرى ما إذا كان مانشستر سيتي سيسمح لـ ماكاتي بالرحيل نظرًا لمشاكل الإصابة لديهم، مع العلم أنه لا يزال يحظى بتقدير كبير من قِبل النادي، بل هناك حديث حول إمكانية تجديد عقده الذي سينتهي في 2026.

أول رد من فرانكفورت على مفاوضات مانشستر سيتي مع عمر مرموش

فيما رد ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، على التقارير المنتشرة حول اقتراب النجم المصري عمر مرموش، من الرحيل إلى مانشستر سيتي.

رد فرانكفورت على انتقال مرموش للسيتي

وقال كروش في تصريحات نشرتها صحيفة "كيكر" الألمانية: "لم نتلق أي اتصال حتى الآن من جانب مانشستر سيتي، ولم يصلنا أي عرض أو استفسار".

ويقدم مرموش أداءً رائعًا مع فرانكفورت منذ بداية الموسم، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 12 بمختلف المسابقات.

وارتبط اسم مرموش بالرحيل عن فرانكفورت، في ظل اهتمام أندية آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة بضمه.

وأضاف: "لقد قلنا بوضوح شديد أن لدينا هدف، والدخول في النصف الثاني من الموسم بفريقنا كما هو سيساعدنا على تحقيق ذلك، ولهذا السبب سيلعب عمر أيضًا أمام سانت باولي السبت المقبل".

وتابع: "هدفنا الأساسي كما هو الحفاظ على الفريق معًا وتحقيق أهدافنا الرياضية".

من جانبه، قال تيمو هاردونج، عضو الإدارة الرياضية للنادي الألماني: "لقد سمعت القليل من تلك الأنباء، ولكن لا أعرف النادي الذي وقع معه مانشستر هذا العقد، لم يكن معنا مرموش هنا تمامًا".

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