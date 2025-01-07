الثلاثاء 07 يناير 2025
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رياضة

أول رد من فرانكفورت على مفاوضات مانشستر سيتي مع عمر مرموش

مرموش
مرموش

رد ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، على التقارير المنتشرة حول اقتراب النجم المصري عمر مرموش، من الرحيل إلى مانشستر سيتي.

رد فرانكفورت على انتقال مرموش للسيتي

وقال كروش في تصريحات نشرتها صحيفة "كيكر" الألمانية: "لم نتلق أي اتصال حتى الآن من جانب مانشستر سيتي، ولم يصلنا أي عرض أو استفسار".

ويقدم مرموش أداءً رائعًا مع فرانكفورت منذ بداية الموسم، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 12 بمختلف المسابقات.

وارتبط اسم مرموش بالرحيل عن فرانكفورت، في ظل اهتمام أندية آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة بضمه.

وأضاف: "لقد قلنا بوضوح شديد أن لدينا هدف، والدخول في النصف الثاني من الموسم بفريقنا كما هو سيساعدنا على تحقيق ذلك، ولهذا السبب سيلعب عمر أيضًا أمام سانت باولي السبت المقبل".

وتابع: "هدفنا الأساسي كما هو الحفاظ على الفريق معًا وتحقيق أهدافنا الرياضية".

من جانبه، قال تيمو هاردونج، عضو الإدارة الرياضية للنادي الألماني: "لقد سمعت القليل من تلك الأنباء، ولكن لا أعرف النادي الذي وقع معه مانشستر هذا العقد، لم يكن معنا مرموش هنا تمامًا".

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المصري عمر مرموش عمر مرموش ليفربول ومانشستر سيتي ليفربول ومانشستر مانشستر سيتي نادي آينتراخت فرانكفورت

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