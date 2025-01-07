مورينيو منتقدا حكام الدوري التركي: نعيش في أجواء سامة

واصل جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فناربخشة، هجومه على حكام الدوري التركي، في الموسم الحالي، بعد خسارة فريقه أمام جالطة سراي، بهدفين لهدف في الدوري التركي.

وتسببت المباراة في إصدار جالطة سراي لبيان صحفي، طالب خلاله بالاستعانة بحكام أجانب على الفور، من أجل تحقيق العدالة.

واتفق مورينيو في ذلك، حيث قال في تصريحات نشرتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية: "كان الجميع يقولون نفس الشيء، فضيحة، لقد تعلمت كلمة جديدة باللغة التركية، أعتقد أن بعض وسائل الإعلام يحبون ذلك، حتى الفائزون يحبون ذلك، هو أسوأ شيء على الإطلاق، لأن الفوز بأي شكل والفوز بتلك الطريقة هو أسوأ شيء على الإطلاق".

وواصل: "نحن نشعر بأجواء سامة، من الواضح أننا نشعر بها، لم أر شيئًا مثل هذا من قبل، بعد 25 عامًا كمدرب و35 عامًا في كرة القدم، و10 كمساعد، إنه أمر يتجاوز أي شيء يمكن فهمه، "هذا هو الدوري الذي أعمل فيه، وسوف يكون هكذا لمدة عامين على الأقل (مدة عقده)، ولكن هذا هو دوريك".

وأوضح: "هذا هو دوري كل طفل يحب كرة القدم، ويحلم بأن يكون لاعب كرة قدم، إذا كنت سعيدًا بهذا الوضع الحالي، فكن سعيدًا، لا أعتقد أن هذا شيء يمكن أن يحله نادٍ واحد بشكل فردي".

واستكمل: "في المباراتين الأخيرتين تحدثنا عن خمس بطاقات حمراء كان يجب منحها ضد خصومنا، يعرف المنافسون كيف يمكنهم اللعب ضدنا ويشعر لاعبونا بذلك".

رد صادم من مورينيو بشأن إمكانية ضم كريستيانو رونالدو لـ فنربخشة

فيما رد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة، بشكل صادم على تساؤل بشأن إمكانية انضمام مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، للعب تحت قيادته مجددًا في الدوري التركي.

وترددت أنباء سابقة عن نية النادي التركي في ضم الأسطورة البرتغالية إلى صفوفه.

وأشرف مورينيو على تدريب رونالدو سابقًا في ريال مدريد، وفاز الثنائي بلقب بطل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر.

مورينيو لا يريد ضم كريستيانو رونالدو

وقال مورينيو في تصريحات أبرزها الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "كريستيانو رونالدو لن يأتي إلى فنربخشة، لدي 3 مهاجمين جيدين ولا أحتاج إلى مهاجم آخر".

وأضاف: "كريستيانو يظل كريستيانو دائمًا، ولكنني لا أريده لأنني راضٍ عن مهاجمي فريقي".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها مورينيو على أخبار اقتراب "الدون" من فنربخشة، إذ قال سابقًا: "ربما يأتي كريستيانو إلى إسطنبول لتناول الطعام، لأنها تقع في منتصف الطريق بين السعودية والبرتغال، أو ربما يزور صديقه القديم جوزيه، إذ يمكننا تناول الطعام في فندقي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.