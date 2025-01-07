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أمطار غزيرة وسيول جارفة في السعودية وسط تحذيرات من استمرار سوء الطقس (فيديو)

سيول السعودية، فيتو
سيول السعودية، فيتو

شهدت السعودية هطول كميات كبيرة من الأمطار، تسببت بسيول جارفة وسط توقعات باستمرار سوء الطقس في العديد من مناطق المملكة

 

إصدار تحذيرات حمراء في السعودية

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من التحذيرات الحمراء بخصوص بعض الظواهر الجوية غير المستقرة التي تضرب أنحاء متفرقة من البلاد.

وأعلنت الأرصاد الجوية استمرار حالة الإنذار الأحمر حول أمطار مكة المكرمة، متوقعة استمرار هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة تصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج والصواعق الرعدية مع احتمالات تكون الأعاصير القمعية.

كما أصدرت الأرصاد الجوية السعودية إنذارا أحمر مستمرا حتى غد الأربعاء عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية وتحديدًا الإحساء والعقيق وبقيق، تصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج والصواعق الرعدية مع احتمالات تكون الأعاصير القمعية.


سيول جارفة وسط توقعات باستمرار سوء الطقس

وقالت هيئة الأرصاد السعودية صباح اليوم الثلاثاء: "لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان".

 

 

وأعلنت السلطات السعودية حالة التأهب القصوى، مع إغلاق جميع الأماكن العامة والمدارس، واللجوء للتعليم عن بعد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر المياه الغزيرة وهي تجرف العديد من السيارات في مدينة مكة وتغمر المباني المنخفضة.

 

 

شاهقة مائية في سواحل مدينة رابغ التابعة لمكة

ونشر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، فيديو لـ"شاهقة مائية" في سواحل مدينة رابغ التابعة لمكة وصفها بالأقوى، حيث لامست الشاطئ لأول مرة، وأسهمت في ارتفاع الأمواج.

وأشار القحطاني إلى أن إدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة.

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