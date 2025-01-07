أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تأهل 7 فرق لفترة الاحتضان الثانية بحاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية (MOYS) موجهة للأفراد.

تقدم للحاضنة 54 صاحب فكرة وشركة ناشئة ونتج عن تقييم المشروعات تأهل 18 فكرة تكنولوجية لحضور المعسكر التدريبي لمرحلة ما قبل الاحتضان، وذلك بمقر الحاضنة في مركز شباب مدينة نصر.

أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS

قام أصحاب الأفكار والشركات المؤهلة بعرض تقديمي للفكرة والشركة المقترحة، حيث تم اختيار 7 فرق للتأهيل بعد أن استعرض 15 فريق مشروعاتهم أمام اللجنة المشكلة من منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب والباحث الرئيسي للحاضنة بوزارة الشباب، والدكتورة هالة الأحمدي رئيس جهاز تنمية الابتكار والاختراع والمشرف على الحاضنة من جانب الأكاديمية، والخبير الرياضي الدكتور محمد بلال العميد السابق لكلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد خليف الخبير التكنولوجي ومستشار التحول الرقمي، والمهندسة أسماء أحمد يوسف نائب رئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية والمدير المساعد لمكتب التعاون بين الجامعة والصناعة والمتابعة والتقييم وقياس الأثر بجامعة النيل.

أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS

وخلال تفقده للجنة التحكيم، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن حاضنة تكنولوجيا الرياضة MOYS هي إضافة متميزة لمجال الرياضة، فهي مركز ديناميكي متخصص تم إنشاؤه بمركز شباب مدينة نصر كأول حاضنة بالهيئات الشبابية والرياضية تعمل لتمكين رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا الرياضة ذات الأثر الاجتماعي والاستثماري، حيث تعمل علي تحويل الأفكار الرائدة لإحداث ثورة تكنولوجية في المجال الرياضي في مصر وتحقيق تأثير دائم علي الاقتصاد المصري، مشيدًا بدور اللجنة المشكلة في اختيار الافكار وشركة الناشئة المتميزة.

أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS

الجدير بالذكر أنه جارى احتضان 8 مشروعات ناشئة لحاضنة تكنولوجيا الرياضة MOYS منذ أغسطس الماضي، وتم تقديم خدمات مالية وعينة ولوجستية لهم لتمكنهم من الانطلاق والتوسع في السوق المصري.

وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية لمناقشة خطط الفترة المقبلة

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي، لبحث استراتيجية وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لدعم الرياضات الرقمية.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتور محمد خليف، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية، أمنية يحيى ومحمد وردة وراشد حسنين أعضاء مجلس الإدارة.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية

وتناول اللقاء استعدادات الاتحاد للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية لعام 2027، التي تستضيفها مصر، والتي ستشهد ولأول مرة في تاريخها إدراج الرياضات الإلكترونية ضمن منافساتها، مما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة الرقمية على المستويين المحلي الإفريقي.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية

كما ناقش الاجتماع إطلاق دوري مصري للرياضات الإلكترونية، يستهدف إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى خطة الاتحاد للوصول إلى تسجيل مليون لاعب ضمن قواعد بياناته بحلول نهاية عام 2025.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضات الإلكترونية تمثل أحد أهم المجالات الواعدة التي تستقطب الشباب وتعزز من قدراتهم التكنولوجية والإبداعية، مشيرا إلى دعم الوزارة الكامل للاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية لتحقيق أهدافه وتطوير هذه الرياضة في مصر.

وأوضح صبحي قائلا: "إن الرياضات الإلكترونية لم تعد مجرد هواية بل أصبحت منصة متكاملة تجمع بين الابتكار والتنافسية، ووزارة الشباب والرياضة تؤمن بدورها في بناء أجيال تمتلك مهارات تقنية تواكب متطلبات العصر الرقمي، نعمل على تسخير كل الإمكانات لدعم هذا القطاع الواعد الذي يحمل آفاقا واسعة لتحقيق إنجازات رياضية جديدة على الصعيدين المحلي والدولي”.

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير البنية التحتية للرياضات الإلكترونية وإطلاق مبادرات مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الشباب وتعزيز حضور مصر كوجهة رائدة في هذا المجال على المستوى الإفريقي والعالمي.

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