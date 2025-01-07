شرخ في عظمة الوجه، مصدر يكشف تطورات إصابة يحيى عطية الله في مباراة سموحة

الدوري المصري، كشف مصدر داخل النادي الأهلي تطورات الحالة الصحية لـ يحيى عطية الله لاعب الفريق عقب تعرضه لإصابة قوية في الرأس خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام سموحة، والتي جمعت بينهما اليوم على ستاد القاهرة ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وقال المصدر إن يحيى عطية الله أجرى أشعة على الرأس، وأثبتت إصابة اللاعب بشرخ في عظمة الوجه أثر الإصابة التي تعرض لها أمام سموحة.

وأضاف "أنه من المحتمل أن يغيب الدولي المغربي عن صفوف الأهلي لفترة تتراوح من شهر إلي شهر ونص للتعافي من الإصابة.

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد صرح إن يحيى عطية الله لاعب الفريق، تعرض لقطع في الحاجب وكدمة في الوجه وتوجه إلى أحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد إصابته بشكل دقيق.

وفاز النادي الأهلي على نظيره سموحة بهدفي محمد مجدى أفشة وإمام عاشور في المباراة التي تقام الآن ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي في مرمى سموحة بالدقيقة 26، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة سموحة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: وسام أبوعلي.‏

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