الإثنين 25 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل السبانخ، أكلة لذيذة ومغذية فى الشتاء

السبانخ
السبانخ

طريقة عمل السبانخ، السبانخ من الخضروات الورقية الشتوية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة حيث تقدم بطرق مميزة فى مصر وتستخدم فى حشو المعجنات.

وطريقة عمل السبانخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة خاصةً أن عاشقها كثيرون.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل السبانخ.

مكونات عمل السبانخ:-

ربطة سبانخ طازجة

ربطة بقدونس 

بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

ليتر عصير طماطم

ملعقة معجون طماطم

كوب مرق أو ماء

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زيت نباتي

رشة كزبرة ناشفة

ملعقة أرز أو فريك

طريقة عمل السبانخ:-

  • اغسلي السبانخ والبقدونس جيدا وتخلصي من الأوراق التالفة، قطعي إلى قطع صغيرة وافرنى البقدونس.
  • سخني الزيت في قدر على نار متوسطة.
  • أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلوا.
  • أضيفي عصير ومعجون الطماطم وقلبي جيدًا حتى يتجانس مع البصل والثوم،واتركى الصلصة تتسبك.
  • أضيفي الماء أو المرق والملح، الفلفل الأسود، والكزبرة الجافة، وقلبي المكونات جيدا.
  • ضعي السبانخ المفرومة والبقدونس في القدر وقلبيها مع الصلصة حتى تذبل وتصبح طرية.
  • ثم حمرى الارز أو الفريز فى الزيت أو الزبد حتى يحمر لونهما، ثم نضيفه إلى السبانخ على النار.
  • غطي القدر واتركي المزيج على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تنضج السبانخ تماما.
  • قدمي السبانخ بالصلصة ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز.
  • يمكنك إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل الكمون أو الشطة.
  • إذا كنتِ تفضلين صلصة أكثر سمكًا، قومي بتقليل كمية الماء.
  • يمكنك إضافة قطع من الدجاج المشوي أو اللحم المفروم إلى السبانخ لإضفاء نكهة إضافية.
طريقة عمل السبانخ 
طريقة عمل السبانخ 

فوائد السبانخ للصحة 

والسبانخ من الخضروات الشتوية المهمة التى لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد السبانخ:-

  • تعزز من صحة العين والنظر لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.
  • مهمة للمرأة الحامل حيث تعزز من صحة الجنين ونموه بشكل صحي وتقلل فرص حدوث تشوهات الأجنة.
  • تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد ولكن يجب تقديمها مع مصادر فيتامين سي لتحفيز الجسم على امتصاص الحديد الموجود بها.
  • تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على البوتاسيوم والماغنسيوم.
  • تقوى العضلات وتمنع الشد العضلي لاحتوائها على البوتاسيوم.
  • تنظم حركة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم لاحتوائها على الألياف الغذائية.
  • قليلة السعرات الحرارية وتمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى مهمة في إنقاص الوزن.
  • تساعد فى نمو الصغار بشكل صحى وبدون مشاكل.
  • تقوى العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.
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السبانخ طريقة عمل السبانخ مكونات عمل السبانخ فوائد السبانخ الخضروات الورقية الشيف نورهان القاضى

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