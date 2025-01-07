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الصحة: رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار وزير الصحة

 وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية في جميع المستشفيات على مستوى المحافظات، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

 

انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة والحضانات

 وأكد تكثيف الحملات المرورية لفرق الرعاية العاجلة على مستوى المحافظات، لمتابعة انتظام العمل باقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة والحضانات، وتوافر كافة المستلزمات، حيث تم المرور على 51 مستشفى في 17 محافظة، مع استمرار الحملات المرورية لتغطية جميع مستشفيات الجمهورية.

 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى المحافظات، والتأكيد على المديريات والجهات التابعة لها، إلى زيادة الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والأقسام الحرجة بالعمل على مدار 24 ساعة، بجانب تفعيل أرقام الطوارئ 137، و16474 لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتوجيه الحالات لأماكن الخدمات التخصصية الطارئة، وتوفير الخدمات الطبية العاجلة، بالإضافة إلى ربط جميع الجهات المعنية بخطة التامين الطبي لعيد الميلاد المجيد، بغرفة التحكم الرئيسية في وزارة الصحة والسكان، لتسهيل متابعة جميع الجهات المعنية في وقت واحد ومتابعة الأحداث لحظيًا في حالة حدوث أي طارئ.

 

مراجعة توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بمخازن الأزمات والكوارث 

 وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مراجعة توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بمخازن الأزمات والكوارث في جميع المحافظات، بجانب تأمين احتياطي أكياس الدم ومشتقاته بالتنسيق مع بنوك الدم الرئيسية وغرفة النداء الألي (137) على مدار الساعة، لسرعة التعامل وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، بالإضافة إلى مراجعة مخزون الأكسجين وصلاحية المولدات ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى رفع درجة الاستعداد بالإدارة، وغرفة الرعايات المركزية على مدار 24 ساعة، لتلقي المكالمات عن طريق الخط الساخن للطوارئ 137 بجانب استقبال الاستشارات الطبية لحالات السموم من خلاله، واستقبال الاستشارات الخاصة بالجلطات القلبية لمبادرة «كل ثانية حياة» من خلال 16474، وسرعة التنسيق لتسكين الحالات المسجلة على مشروع «رعايات مصر» والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، والربط إلكترونيا، لسرعة التعامل ونقل المرضى لتلقي الخدمات الطبية اللازمة بالمستشفيات.

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ونوه رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى رفع درجة الاستعداد لفرق الانتشار السريع على مستوى المحافظات والتنسيق مع مركز التحكم الرئيسي في حالة حدوث أي طارئ، بجانب الحملات المرورية من فرق الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، لمتابعة العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتأمين المواطنين في الأعياد والتجمعات.

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