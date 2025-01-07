الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد

وكيل الصحة بسوهاج يتابع خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد

وكيل صحة يتابع مع
وكيل صحة يتابع مع غرفة الطوارى التامين الطبى

ترأس الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة وأعضاء إدارة الرعاية العاجلة والحرجة، إنعقاد إجتماع غرفة الأزمات والطوارئ، وذلك لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد.

 


واستعرض الاجتماع الإجراءات الطبية لتأمين احتفالات المواطنين وانتشار الفرق الطبية وفرق التوعية والتثقيف الصحي وفرق المبادرات الرئاسية، وخدمات الإسعاف والطوارئ المقدمة للمواطنين بمحيط الكنائس و أماكن التجمعات.
 

واطمأن " دويدار" على انتظام تقديم الخدمات وانتشار الفرق والتزامها بالأماكن المقررة لها، موجهًا بتكثيف المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لتلك الخدمات.

 

كما اطمأن على انتظام سير العمل بجميع مستشفيات المحافظة وتوافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من أكياس الدم ومشتقاته بكافة الفصائل وتوافر الأمصال واللقاحات.


وحرص دويدار علي تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد منوهًا بأن تلك المناسبات والأعياد هي فرصة للتأكيد علي متانة وقوة وعمق علاقة المحبة والتسامح التي تجمع الكل تحت سماء هذا الوطن.
 

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أجري مساء أمس جولة تفقدية ميدانية للخدمات الطبية المتمركزة بمحيط الكنائس وداخلها لمتابعة التأمين الطبي للاحتفالات.
 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

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