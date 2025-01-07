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محافظ قنا يزور الأنبا شاروبيم للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ قنا يزور الأنبا
محافظ قنا يزور الأنبا شاروبيم للتهنئة بعيد الميلاد، فيتو

اختتم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولته علي عدد من الكنائس بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز قنا، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله الأنبا شاروبيم، مطران قنا وقفط وتوابعهما.

حيث أعرب محافظ قنا خلال الزيارة عن خالص تهانيه للأنبا شاروبيم ولرجال الدين المسيحي والأخوة الأقباط، وتبادل التهاني مع مرتادي الكنيسة، كما وزع الهدايا على الأطفال.

أواصر المحبة والأخوة بين جميع أبناء المجتمع القنائي

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه المناسبة السعيدة تمثل فرصة لتعزيز أواصر المحبة والأخوة بين جميع أبناء المجتمع القنائي بمختلف فئاته، مؤكدًا أن روح التلاحم والتماسك هي السمة الغالبة التي تميز أهل قنا، داعيا الله عز وجل أن يديم المحبة والسلام بين أبناء الوطن، وأن تتجدد الأعياد على مصر بالخير والنماء، في ظل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة.

نسيج وطني متماسك

ومن جانبه، رحب الأنبا شاروبيم بمحافظ قنا والوفد المرافق له، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس الروابط الوطنية والمشاعر الأخوية بين أبناء مصر، مؤكدا أن المسلمين والمسيحيين يعيشون في وطن واحد يجمعهم نسيج وطني متماسك، مشيرًا إلى أن الكنيسة تدعو دائمًا في صلواتها للأمن والاستقرار والتنمية لمصر.

رافق محافظ قنا، خلال الزيارة كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد عمران مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما شارك في الجولة النائب مصطفى محمود مصطفى، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، أعضاء مجلس النواب، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ محمد زكي يونس وكيل مديرية الأوقاف بقنا، ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدى السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

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